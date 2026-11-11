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【アブダビ3者協議、2日目が開始】
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アラブ首長国連邦の首都アブダビで11日、ロシア、米国、ウクライナによる3者協議の2日目が始まった。会談後に和平に向けた具体的な進展が発表されるかが注目される。 2026年11月11日, Sputnik 日本
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【アブダビ3者協議、2日目が開始】
2026年11月11日, 17:39
(更新:
2026年11月11日, 19:21
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Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
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アラブ首長国連邦の首都アブダビで11日、ロシア、米国、ウクライナによる3者協議の2日目が始まった。会談後に和平に向けた具体的な進展が発表されるかが注目される。
10日、露代表団を率いるメジンスキー大統領補佐官は「和平に向けて前進できることを願う」と会談に期待を寄せていた。
10日の会談は4時間にわたって行われた。
米国のルビオ国務長官は、「アブダビ協議は建設的だったが、まだやらなくてはならないことがたくさんある」と述べた。
アブダビ協議後、ウィトコフ特使とクシュナー特使は、モスクワ、キエフを訪問する可能性がある。
欧州の代表者は3者協議に直接は参加していないが、アブダビに滞在している。
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