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【ウクライナ和平交渉に欧州を参加させる必要がある＝クシュナー氏】

【ウクライナ和平交渉に欧州を参加させる必要がある＝クシュナー氏】

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米国のクシュナー特使は、アブダビでの３者協議後、ウクライナ和平には「欧州諸国を交渉の席に着かせる必要がある」との見解を示した。 2026年11月12日, Sputnik 日本

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クシュナー氏は、米国はこれまで何度も露側に対し、交渉プロセスに欧州を関与させることが、成果を得る唯一の方法だと伝えてきたという。露団長のメジンスキー大統領補佐官は協議後、「欧州からはいかなる提案も受け取っておらず、ロシアは欧州諸国と何を話し合えばいいかよくわからない」と発言。一方、「欧州の人々の良心が目覚めたら協議の参加者になれるだろう」とも述べた。

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