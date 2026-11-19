https://sputniknews.jp/20261119/3-23723458.html
【露中米3カ国会談が開始】
【露中米3カ国会談が開始】
Sputnik 日本
2026年11月19日, Sputnik 日本
2026-11-19T17:29+0900
2026-11-19T17:29+0900
2026-11-19T17:29+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/12/23716069_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_6e9d4b152ae6172792ea79d8ca74a70c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/12/23716069_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_31faea2af249af715e5e70d665a40a0e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, 国際