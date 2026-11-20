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【ロシア正教会のキリル総主教が80歳に】
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キリル総主教は11月20日に80歳の誕生日を迎え、モスクワの救世主ハリストス大聖堂で記念の礼拝を執り行う。モスクワやサンクトペテルブルクでは記念オペラの公演や関連展示会も開催される。 2026年11月20日, Sputnik 日本
2026-11-20T16:04+0900
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【ロシア正教会のキリル総主教が80歳に】
キリル総主教は11月20日に80歳の誕生日を迎え、モスクワの救世主ハリストス大聖堂で記念の礼拝を執り行う。モスクワやサンクトペテルブルクでは記念オペラの公演や関連展示会も開催される。
1946年、レニングラード生まれ。1974～1984年にレニングラード神学校・神学アカデミーの学長を務め、1989年から2009年までモスクワ総主教庁の渉外教会関係部門を率いた。
2009年1月に第16代モスクワ・全ルーシ総主教に選出され、同年2月に正式に着座。現在もロシア正教会の最高位聖職者を務めている。