【ロシア正教会のキリル総主教が80歳に】

© Sputnik / Kristina Solovyova メディアバンクへ移行 Божественная литургия в день 80-летия патриарха Кирилла © Sputnik / Kristina Solovyova / メディアバンクへ移行

キリル総主教は11月20日に80歳の誕生日を迎え、モスクワの救世主ハリストス大聖堂で記念の礼拝を執り行う。モスクワやサンクトペテルブルクでは記念オペラの公演や関連展示会も開催される。