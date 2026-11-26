https://sputniknews.jp/20261126/23767062.html
【ウクライナ軍 ロシア兵らを避難途中の露住民を攻撃 コンスタンチノフカ村】
【ウクライナ軍 ロシア兵らを避難途中の露住民を攻撃 コンスタンチノフカ村】
Sputnik 日本
これにより、高齢の男女が怪我を負い、担架で運ばれた。 2026年11月26日, Sputnik 日本
2026-11-26T16:37+0900
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ロシア
ロシア国防省
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ロシア国防省によれば、作戦で16人のロシア兵が無事安全な場所に移されたが、まだ30人が避難の指示待ち状態にある。
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【ウクライナ軍 ロシア兵らを避難途中の露住民を攻撃 コンスタンチノフカ村】
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これにより、高齢の男女が怪我を負い、担架で運ばれた。
ロシア国防省によれば、作戦で16人のロシア兵が無事安全な場所に移されたが、まだ30人が避難の指示待ち状態にある。