https://sputniknews.jp/20220814/12474616.html
米国の女性下院議員 バイデン大統領の政治的な将来について語る
米国の女性下院議員 バイデン大統領の政治的な将来について語る
米国のジョー・バイデン大統領は、2024年の大統領選への出馬を考えていない。米下院議員のキャロリン・マロニー氏が、米紙「ニューヨーク・タイムズ」にこのように語った。 2022年8月14日, Sputnik 日本
2022-08-14T19:33+0900
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ジョー・バイデン
米国
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マロニー氏は、記者から米政権におけるバイデン氏の政治的な将来性に関する質問を受けると「これはオフレコで。バイデン氏は今後立候補することはない」と述べた。米政府は7月末、バイデン氏が2024年の大統領選に出馬する意向だと確認した。関連ニュース
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ジョー・バイデン, 米国
米国の女性下院議員 バイデン大統領の政治的な将来について語る
米国のジョー・バイデン大統領は、2024年の大統領選への出馬を考えていない。米下院議員のキャロリン・マロニー氏が、米紙「ニューヨーク・タイムズ」にこのように語った。
マロニー氏は、記者から米政権におけるバイデン氏の政治的な将来性に関する質問を受けると「これはオフレコで。バイデン氏は今後立候補することはない」と述べた
。
米政府は7月末、バイデン氏が2024年の大統領選に出馬する意向だと確認した。