https://sputniknews.jp/20220814/13-nbc-12472221.html
米ペンシルバニア州で人混みの集団に車が突進 1人が死亡、13 人が負傷＝NBC
米ペンシルバニア州で人混みの集団に車が突進 1人が死亡、13 人が負傷＝NBC
米国ペンシルベニア州バーウィック市で人混みの集団に車が突進した。この事故で1人が死亡し、少なくとも13人が負傷した。NBC ニュースが地元の病院の代表者の言葉を引用して報じた。 2022年8月14日, Sputnik 日本
2022-08-14T12:20+0900
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2022-08-14T13:15+0900
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先週同州のネスコペック市で発生した火災の犠牲者の家族のための寄付金を集めるためにバーの近くにいた人達に車が突進した。事故で負傷した人の状態はまだ発表されていない。関連ニュース
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米ペンシルバニア州で人混みの集団に車が突進 1人が死亡、13 人が負傷＝NBC
2022年8月14日, 12:20 (更新: 2022年8月14日, 13:15)
米国ペンシルベニア州バーウィック市で人混みの集団に車が突進した。この事故で1人が死亡し、少なくとも13人が負傷した。NBC ニュースが地元の病院の代表者の言葉を引用して報じた。
先週同州のネスコペック市で発生した火災の犠牲者の家族のための寄付金を集めるためにバーの近くにいた人達に車が突進した。