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南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
14日、バヌアツ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2022年8月14日, Sputnik 日本
2022-08-14T13:24+0900
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地震
災害・事故・事件
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地震が発生したのは協定世界時14日3時11分（日本時間12日11時52分）。震源はルーガンビル市から南西に32キロの地点。震源の深さは10キロ。この揺れによる津波警報、負傷者、建物損壊の情報は入っていない。14日、サハリンの沿岸ではマグニチュード5.1の地震、インドネシアの沿岸ではマグニチュード5.7の地震が発生したと報じられていた。
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地震, 災害・事故・事件
南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
2022年8月14日, 13:24 (更新: 2022年8月14日, 13:44)
14日、バヌアツ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震が発生したのは協定世界時14日3時11分（日本時間12日11時52分）。
震源はルーガンビル市から南西に32キロの地点。震源の深さは10キロ。
この揺れによる津波警報、負傷者、建物損壊の情報は入っていない。
14日、サハリン
の沿岸ではマグニチュード5.1の地震、インドネシア
の沿岸ではマグニチュード5.7の地震が発生したと報じられていた。