日本
英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省
https://sputniknews.jp/20220816/12497148.html
英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省
英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省
ロシア国防省は15日、ロシア北部ムルマンスク州で英国の偵察機が領空侵犯したと発表した。ロシア軍が要撃機「MiG-31」を発進させた結果、侵犯機は領空から退去したという。 2022年8月16日, Sputnik 日本
2022-08-16T03:33+0900
2022-08-16T03:45+0900
英国
ロシア
国際
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/07/11/7620881_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_452d390d04a8ab98deaf131963f70a6a.jpg
露国防省によると、バレンツ海の対空防衛部隊がロシア領空に向かう所属不明の飛行物体を確認。露軍が要撃機「MiG-31」を発進させて警戒にあたったところ、英国の無線傍受・電子戦対応機「RC-135」とみられることが分かった。この機体はムルマンスク州のスベトイ・ノス岬付近でロシア領空を侵犯した。ロシア側の緊急発進によって侵犯機はロシア領空から退去したという。
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/07/11/7620881_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0a23c37596a7b01e288f92f30ba2c72f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
英国, ロシア, 国際, 軍事

英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省

2022年8月16日, 03:33 (更新: 2022年8月16日, 03:45)
© Sputnik / Nina Padalko / フォトバンクに移行英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省
英偵察機がロシア北部で領空侵犯＝露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Nina Padalko
/
フォトバンクに移行
ロシア国防省は15日、ロシア北部ムルマンスク州で英国の偵察機が領空侵犯したと発表した。ロシア軍が要撃機「MiG-31」を発進させた結果、侵犯機は領空から退去したという。
露国防省によると、バレンツ海の対空防衛部隊がロシア領空に向かう所属不明の飛行物体を確認。露軍が要撃機「MiG-31」を発進させて警戒にあたったところ、英国の無線傍受・電子戦対応機「RC-135」とみられることが分かった。この機体はムルマンスク州のスベトイ・ノス岬付近でロシア領空を侵犯した。
ロシア側の緊急発進によって侵犯機はロシア領空から退去したという。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала