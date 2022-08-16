https://sputniknews.jp/20220816/12501716.html

クリミア半島軍事部隊で爆轟を伴う弾薬燃焼＝ロシア国防省

クリミア半島軍事部隊で爆轟を伴う弾薬燃焼＝ロシア国防省

クリミアの弾薬保管区域で燃焼火災が発生した。ロシア国防省が発表。 2022年8月16日, Sputnik 日本

2022-08-16T16:00+0900

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ロシア

ロシア国防省

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ロシア国防省は、モスクワ時間16日6時15分（日本時間同12時15分）頃、クリミア半島マイスコエにある軍事部隊の立入制限区域、弾薬一時保管庫で燃焼火災が発生したと発表した。燃焼により保管弾薬の爆轟が起こった。現時点で火災処理作業が行われており、燃焼の原因の究明が進められている。クリミア共和国のセルゲイ・アクショノフ首長によると、燃焼火災により2人が負傷。命に別状はないという。アクショノフ氏はまた、マイスコエ村住民およそ2000人が避難したと発表。避難は今も続いており、安全確保のために住民は5キロメートル区域の外に移動している。クリミアでは9日にもサキ軍用飛行場で弾薬の爆発があった。爆発による負傷者はいなかった。

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