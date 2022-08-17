https://sputniknews.jp/20220817/12516749.html
ブレント原油、1バレル＝92ドルまで下落 2月18日以来
ブレント原油、1バレル＝92ドルまで下落 2月18日以来
世界の原油価格は3.5〜4％下落し、ブレント原油は2月18日以来初めて1バレル＝92ドルを下回った。 2022年8月17日, Sputnik 日本
2022-08-17T08:40+0900
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経済
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日本時間17日午前3時5分の時点で、ブレント原油先物10月物の価格は、3.46％減の91.81ドルとなった。WTI先物9月物は、4.03％減の85.83ドル。NHKは、背景には先に発表された米国や中国の経済指標を受け、今後景気が減速し、原油の需要が落ち込むとの見方を示している。関連ニュース
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ブレント原油、1バレル＝92ドルまで下落 2月18日以来
世界の原油価格は3.5〜4％下落し、ブレント原油は2月18日以来初めて1バレル＝92ドルを下回った。
日本時間17日午前3時5分の時点で、ブレント原油先物10月物の価格は、3.46％減の91.81ドルとなった。WTI先物9月物は、4.03％減の85.83ドル。
NHKは、背景には先に発表された米国や中国の経済指標を受け、今後景気が減速し、原油の需要が落ち込む
との見方を示している。