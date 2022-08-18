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復権から1年 数字で見るタリバン政権下のアフガニスタン
復権から1年 数字で見るタリバン政権下のアフガニスタン
アフガニスタンでイスラム主義勢力「タリバン」が首都カブールを制圧し、20年ぶりに国の実権を握ってから1年が経った。国連からの制裁を受けるタリバン政権の下、アフガニスタンはいったいどう変わったのか。国内の現状を、スプートニクが数字で表した。 2022年8月18日, Sputnik 日本
2022-08-18T21:29+0900
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復権から1年 数字で見るタリバン政権下のアフガニスタン
アフガニスタンでイスラム主義勢力「タリバン」が首都カブールを制圧し、20年ぶりに国の実権を握ってから1年が経った。国連からの制裁を受けるタリバン政権の下、アフガニスタンはいったいどう変わったのか。国内の現状を、スプートニクが数字で表した。