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日本 陸上自衛隊がV-22オスプレイの飛行を一時停止 追加点検を実施
日本 陸上自衛隊がV-22オスプレイの飛行を一時停止 追加点検を実施
米空軍が相次ぐ事故を理由に、輸送機CV-22オスプレイの飛行を無期限で停止した中、陸上自衛隊は千葉県の木更津駐屯地に暫定配備しているV-22オスプレイの飛行を一時的に停止した。20日、共同通信が報じた。 2022年8月20日, Sputnik 日本
2022-08-20T13:53+0900
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共同通信の報道によると、防衛省は米側にCV-22に関する問題の詳細を確認する一方、V-22は追加の機体点検を実施し、安全性が確認されるまで飛行を見合わせるとしている。防衛省は離島防衛強化のため、陸上自衛隊にV-22を計17機導入し、2025年までに佐賀空港に最終配備する方針。先に、Breaking Defenceは、米空軍特殊作戦司令部の司令官が「過去6週間に発生した2件の安全に関する事故を受け、」CV-22オスプレイ52機すべての飛行停止を命じたと報じた。クラッチが不具合を起こしたことが原因とされている。関連ニュース
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国内, 自衛隊, オスプレイ, 軍事, 米国, 日米関係
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日本 陸上自衛隊がV-22オスプレイの飛行を一時停止 追加点検を実施
米空軍が相次ぐ事故を理由に、輸送機CV-22オスプレイの飛行を無期限で停止した中、陸上自衛隊は千葉県の木更津駐屯地に暫定配備しているV-22オスプレイの飛行を一時的に停止した。20日、共同通信が報じた。
共同通信の報道
によると、防衛省は米側にCV-22に関する問題の詳細を確認する一方、V-22は追加の機体点検を実施し、安全性が確認されるまで飛行を見合わせるとしている。
防衛省は離島防衛強化のため、陸上自衛隊にV-22を計17機導入し、2025年までに佐賀空港に最終配備する方針。
先に、Breaking Defenceは、米空軍特殊作戦司令部の司令官が「過去6週間に発生した2件の安全に関する事故を受け、」CV-22オスプレイ52機すべての飛行停止
を命じたと報じた。クラッチが不具合を起こしたことが原因とされている。