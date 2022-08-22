https://sputniknews.jp/20220822/2-12592121.html
名古屋高速道路のバス横転事故 心肺停止の2人死亡
名古屋高速道路のバス横転事故 心肺停止の2人死亡
日本の愛知県豊山町の名古屋高速道路でバスが横転した事故で、心肺停止だった2人の死亡が確認された。日本のマスコミが報じた。 2022年8月22日, Sputnik 日本
2022-08-22T13:26+0900
2022-08-22T13:26+0900
2022-08-22T13:36+0900
国内
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/12592121.jpg?1661142971
22日、愛知県豊山町の名古屋高速道路で車両複数台が衝突し、バスが横転する事故が 発生した。 この事故で9人がけがをし、うち2人が心肺停止の状態と報じられていた。報道によると、ほかの7人の命に別条はないという。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 災害・事故・事件
名古屋高速道路のバス横転事故 心肺停止の2人死亡
2022年8月22日, 13:26 (更新: 2022年8月22日, 13:36)
日本の愛知県豊山町の名古屋高速道路でバスが横転した事故で、心肺停止だった2人の死亡が確認された。日本のマスコミが報じた。
22日、愛知県豊山町の名古屋高速道路で車両複数台が衝突し、バスが横転する事故
が 発生した。 この事故で9人がけがをし、うち2人が心肺停止の状態と報じられていた。