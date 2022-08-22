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名古屋高速道路のバス横転事故 心肺停止の2人死亡

名古屋高速道路のバス横転事故 心肺停止の2人死亡

日本の愛知県豊山町の名古屋高速道路でバスが横転した事故で、心肺停止だった2人の死亡が確認された。日本のマスコミが報じた。 2022年8月22日, Sputnik 日本

2022-08-22T13:26+0900

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22日、愛知県豊山町の名古屋高速道路で車両複数台が衝突し、バスが横転する事故が 発生した。 この事故で9人がけがをし、うち2人が心肺停止の状態と報じられていた。報道によると、ほかの7人の命に別条はないという。

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