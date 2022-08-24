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ショイグ露国防相、米国はヘゲモニーのために東南アジアの安全保障の構造の分断を図っている
ショイグ露国防相、米国はヘゲモニーのために東南アジアの安全保障の構造の分断を図っている
ショイグ露国防相は24日、上海協力機構加盟国の国防相会議に出席した中で、米国は自国のヘゲモニー維持を狙い、東南アジアに形成された安全保障構造の分断を図り、その目的でQUADやAUKUS等の軍事プロックを創設していると発言した。 2022年8月24日, Sputnik 日本
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ショイグ露国防相、米国はヘゲモニーのために東南アジアの安全保障の構造の分断を図っている
2022年8月24日, 16:36 (更新: 2022年8月24日, 16:42)
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ショイグ露国防相は24日、上海協力機構加盟国の国防相会議に出席した中で、米国は自国のヘゲモニー維持を狙い、東南アジアに形成された安全保障構造の分断を図り、その目的でQUADやAUKUS等の軍事プロックを創設していると発言した。