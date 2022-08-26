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ウクライナ軍がザポリージャ原発からウクライナへの最後の送電線を切断

ウクライナ軍がザポリージャ原発からウクライナへの最後の送電線を切断

26日、ザポリージャ原発でウクライナ側が本国ウクライナへ電力供給のための最後の送電線を切断した。ザポリージャ（ザポロジエ）州軍民管理局のヴォロディミル・ロゴフ局長によれば、ウクライナ軍の送電線の切断により、電力供給は完全に断たれた。 2022年8月26日, Sputnik 日本

2022-08-26T18:26+0900

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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ザポリージャ州の軍民管理局のヴォロディミル・ロゴフ局長によると、ザポリージャ原発の状況は砲撃後、コントロール下にあるという。ザポリージャ州とヘルソン州には引き続き電力が供給されている。国際原子力機関（IAEA）の専門家からなる使節団は、8月末にザポリージャ原発を訪問する予定。また、ザポリージャ州の軍民管理局長は、IAEAの使節団が原発に向かう訪問ルートは、安全上の懸念から発表されておらず、いくつかの選択肢が検討されていると述べた。ロゴフ氏によると、現地当局はハイレベルの安全を確保する準備を進めているという。

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