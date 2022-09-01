https://sputniknews.jp/20220901/3900-12717022.html

スウェーデン、電力高騰で家計支援に3900億円を新たに給付

スウェーデン、電力高騰で家計支援に3900億円を新たに給付

スウェーデン政府はエネルギー価格の高騰により影響を受ける市民生活を支援するため、300億クローナ（約3911億円）を追加で拠出する。現地メディアSVTが報じた。 2022年9月1日, Sputnik 日本

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スウェーデン政府は8月中旬、既に同じ目的で300億クローナを拠出していた。報道によると、政府は追加で同額の300億クローナを拠出するという。スウェーデンでは8月上旬の電力価格が2年前の同時期と比べ、価格が5倍以上に膨れ上がっている。スウェーデンの電力当局は7月末、今年の冬に国内でブラックアウト（全域停電）が起きる可能性を指摘していた。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20220826/12643080.html

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