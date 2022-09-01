https://sputniknews.jp/20220901/iaea-12726534.html

IAEA調査団 ザポリージャ原発に到着

IAEA調査団 ザポリージャ原発に到着

国際原子力機関（IAEA）の調査団が、ザポリージャ（ザポロジエ）州エネルホダルにあるザポリージャ原子力発電所に到着した。リア・ノーボスチ通信が報じている。 2022年9月1日, Sputnik 日本

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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現地では国連の文字が入った車9台が並んでいる他、護衛の車が複数台到着している。現在のところ、原発の状況は落ち着いていて、砲撃の音は聞こえてこない。これよりも前、ロシア国防省は、ザポリージャ原発付近で原発の占拠を企てたウクライナの妨害工作員の排除を完了したと発表した。ロシアのミハイル・ウリヤノフ在ウイーン国際機関常駐代表は、リア・ノーボスチに対し、調査団には保障措置や原子力安全問題を扱うIAEA事務局の職員約15人が含まれていると明らかにした。調査団は、後方支援と安全保障を担当する国連の職員からなる大規模チームを伴っている。関連ニュース

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