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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20220901/iaea-12726534.html
IAEA調査団　ザポリージャ原発に到着
IAEA調査団　ザポリージャ原発に到着
国際原子力機関（IAEA）の調査団が、ザポリージャ（ザポロジエ）州エネルホダルにあるザポリージャ原子力発電所に到着した。リア・ノーボスチ通信が報じている。 2022年9月1日, Sputnik 日本
2022-09-01T20:20+0900
2022-09-01T20:40+0900
ウクライナ
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシア
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現地では国連の文字が入った車9台が並んでいる他、護衛の車が複数台到着している。現在のところ、原発の状況は落ち着いていて、砲撃の音は聞こえてこない。これよりも前、ロシア国防省は、ザポリージャ原発付近で原発の占拠を企てたウクライナの妨害工作員の排除を完了したと発表した。ロシアのミハイル・ウリヤノフ在ウイーン国際機関常駐代表は、リア・ノーボスチに対し、調査団には保障措置や原子力安全問題を扱うIAEA事務局の職員約15人が含まれていると明らかにした。調査団は、後方支援と安全保障を担当する国連の職員からなる大規模チームを伴っている。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20220901/12725879.html
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IAEA調査団　ザポリージャ原発に到着

2022年9月1日, 20:20 (更新: 2022年9月1日, 20:40)
© AFP 2022 / Sergei ChuzavkovIAEA調査団　ザポリージャ原発に到着
IAEA調査団　ザポリージャ原発に到着 - Sputnik 日本, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Sergei Chuzavkov
国際原子力機関（IAEA）の調査団が、ザポリージャ（ザポロジエ）州エネルホダルにあるザポリージャ原子力発電所に到着した。リア・ノーボスチ通信が報じている。
現地では国連の文字が入った車9台が並んでいる他、護衛の車が複数台到着している。現在のところ、原発の状況は落ち着いていて、砲撃の音は聞こえてこない。
© Sputnik / リア・ノーボスチ通信 / フォトバンクに移行国際原子力機関（IAEA）の調査団
Делегация МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС - Sputnik 日本, 1920, 01.09.2022
国際原子力機関（IAEA）の調査団
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これよりも前、ロシア国防省は、ザポリージャ原発付近で原発の占拠を企てたウクライナの妨害工作員の排除を完了したと発表した。
ザポリージャ原発 - Sputnik 日本, 1920, 01.09.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ウクライナ側からの新たな挑発に備え、ザポリージャ原発の安全対策を強化
20:03
ロシアのミハイル・ウリヤノフ在ウイーン国際機関常駐代表は、リア・ノーボスチに対し、調査団には保障措置や原子力安全問題を扱うIAEA事務局の職員約15人が含まれていると明らかにした。調査団は、後方支援と安全保障を担当する国連の職員からなる大規模チームを伴っている。
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