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日本男性の家事育児時間が過去最長に＝総務省の令和3年社会生活基本調査
日本男性の家事育児時間が過去最長に＝総務省の令和3年社会生活基本調査
日本人男性が家事に費やす時間が過去最長となった。6歳未満の子どもがいる世帯で男性が1日に家事育児に割く時間は平均1時間54分ということがわかった。日本の総務省が5日に公表した「令和3年の社会生活基本調査」報告書で明らかになった。 2022年9月5日, Sputnik 日本
2022-09-05T19:34+0900
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男性が家事育児に割く時間は、2016年に比べて30分増え、調査がスタートした1991年以来の最長時間となった。同時に、現時点では男性の家事育児時間は女性が費やす時間の4分の1に過ぎないことも同報告書で明らかになった。調査によると、新型コロナウイルス感染拡大の中、日本人が令和3年（2021年）に旅行や家庭外の娯楽に割いた時間は5年前と比較して半減。ただし多くの職場で勤務形態がテレワークになったことから、睡眠時間が2016年に比べて14分増加していた。これまでは日本人の睡眠時間は20年連続で減少傾向にあった。現在の日本人の1日の平均睡眠時間は7時間54分だった。
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日本男性の家事育児時間が過去最長に＝総務省の令和3年社会生活基本調査

2022年9月5日, 19:34
© Fotolia / Paylessimages公園で散歩する日本の家族
公園で散歩する日本の家族 - Sputnik 日本, 1920, 05.09.2022
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日本人男性が家事に費やす時間が過去最長となった。6歳未満の子どもがいる世帯で男性が1日に家事育児に割く時間は平均1時間54分ということがわかった。日本の総務省が5日に公表した「令和3年の社会生活基本調査」報告書で明らかになった。
男性が家事育児に割く時間は、2016年に比べて30分増え、調査がスタートした1991年以来の最長時間となった。同時に、現時点では男性の家事育児時間は女性が費やす時間の4分の1に過ぎないことも同報告書で明らかになった。
握りこぶし - Sputnik 日本, 1920, 15.08.2022
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日本　男性の更年期障害増加　新型コロナの影響も
8月15日, 20:23
調査によると、新型コロナウイルス感染拡大の中、日本人が令和3年（2021年）に旅行や家庭外の娯楽に割いた時間は5年前と比較して半減。ただし多くの職場で勤務形態がテレワークになったことから、睡眠時間が2016年に比べて14分増加していた。これまでは日本人の睡眠時間は20年連続で減少傾向にあった。現在の日本人の1日の平均睡眠時間は7時間54分だった。
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