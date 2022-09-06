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エリザベス女王がリズ・トラス氏を英国首相に任命
エリザベス女王がリズ・トラス氏を英国首相に任命
英国保守党のリズ・トラス党首が6日、英国首相に就任した。 2022年9月6日, Sputnik 日本
2022-09-06T21:01+0900
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エリザベス女王はトラス氏を英国首相に任命した際に、「保守党新党首に組閣を行うよう」要請した。9月5日、英国で実施された保守党の党首選挙で外相のリズ・トラス氏が選出された。トラス氏は6日、英国首相に就任する。保守党党首選でトラス氏は8万1300票を集め、この結果、6万0400票を獲得したスナク前財務相を追い抜き、勝利を手にした。
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エリザベス女王がリズ・トラス氏を英国首相に任命
2022年9月6日, 21:01 (更新: 2022年9月6日, 21:06)
英国保守党のリズ・トラス党首が6日、英国首相に就任した。
エリザベス女王はトラス氏を英国首相に任命した際に、「保守党新党首に組閣を行うよう」要請した。
9月5日、英国で実施された保守党の党首選挙で外相のリズ・トラス氏が選出
された。トラス氏は6日、英国首相に就任する。保守党党首選でトラス氏は8万1300票を集め、この結果、6万0400票を獲得したスナク前財務相を追い抜き、勝利を手にした。