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東京五輪 KADOKAWA元専務ら2人逮捕 組織委元理事に贈賄容疑

東京五輪 KADOKAWA元専務ら2人逮捕 組織委元理事に贈賄容疑

... 2022年9月6日, Sputnik 日本

2022-09-06T16:25+0900

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贈賄の疑いで逮捕されたのは、KADOKAWA元専務の芳原世幸容疑者（64）と担当室長だった馬庭教二容疑者（63）の2人。また受託収賄の疑いで東京オリンピック・パラリンピック組織員会元理事の高橋治之容疑者（78）が再逮捕、合わせてその知人のコンサルタント会社代表深見和政容疑者（73）も逮捕された。東京地検特捜部によると、芳原元専務らは東京五輪のスポンサー選定などで便宜を受けた謝礼などして、2019年から去年までに高梨元理事に総額6900万円の賄賂を提供したとして、贈賄の疑いがもたれている。特捜部は、今回逮捕された4人の認否を明らかにしていない。

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