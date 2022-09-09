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ロシアと中国、制裁下の協力強化を確認＝中国全人代常務委員長
ロシアと中国、制裁下の協力強化を確認＝中国全人代常務委員長
ロシアと中国は西側による制裁の条件下で、両国間の協力関係をさらに強化する。ロシアのヴャチェスラフ・ヴォロジン国家院議長との会談後に栗戦書第10代全国人民代表大会（全人代）常務委員長（国会議長級）が表明した。 2022年9月9日, Sputnik 日本
2022-09-09T10:07+0900
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栗戦書常務委員長はヴォロジン国家院議長との会談後、次のように指摘した。これに対し、ヴォロジン国家院議長は世界が一極集中であるはずがなく、これはロシアと中国が自らの協力関係と友情によって証明していると指摘した。関連ニュース
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ロシアと中国、制裁下の協力強化を確認＝中国全人代常務委員長
ロシアと中国は西側による制裁の条件下で、両国間の協力関係をさらに強化する。ロシアのヴャチェスラフ・ヴォロジン国家院議長との会談後に栗戦書第10代全国人民代表大会（全人代）常務委員長（国会議長級）が表明した。
栗戦書常務委員長はヴォロジン国家院議長との会談後、次のように指摘した。
「我々は米国と欧州の制裁があるものの、中露間の多面的な協力関係の大きなポテンシャルを強調した。我々の協力関係は、外部からの干渉にさらされていないことを強調したい。この条件下において我々は戦略的・多面的協力関係を強化させる一方である」
これに対し、ヴォロジン国家院議長は世界が一極集中であるはずがなく、これはロシアと中国が自らの協力関係と友情によって証明していると指摘した。