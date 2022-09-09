ロシアと中国、制裁下の協力強化を確認＝中国全人代常務委員長

「我々は米国と欧州の制裁があるものの、中露間の多面的な協力関係の大きなポテンシャルを強調した。我々の協力関係は、外部からの干渉にさらされていないことを強調したい。この条件下において我々は戦略的・多面的協力関係を強化させる一方である」