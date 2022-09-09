https://sputniknews.jp/20220909/14-12834328.html

ブラジル・アマゾン川で客船が沈没、14人死亡、行方不明者多数

ブラジル・アマゾン川で客船が沈没、14人死亡、行方不明者多数

ブラジル・アマゾン川の河口付近で70人以上を乗せた客船が沈没し、14人が死亡したほか、26人が行方不明となっている。現地メディアが報じた。 2022年9月9日, Sputnik 日本

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ブラジル北部のパラー州では客船が沈没し、14人が死亡した。救助隊により30人が救出されている。現時点での情報によると、少なくとも26人が行方不明になっているという。客船には最大で74人が乗船していた模様。関連ニュース

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