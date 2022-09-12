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フィギュアスケート国際大会USインターナショナルクラシック：マリニンや河辺などが出場
フィギュアスケート国際大会USインターナショナルクラシック：マリニンや河辺などが出場
米レークプラシッドで12日、フィギュアスケートの国際大会USインターナショナルクラシックが開幕する。大会は16日まで開かれる。 2022年9月12日, Sputnik 日本
2022-09-12T17:49+0900
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同大会では、全4種目（男子、女子、アイスダンス、ペア）が行われ、その順位によって国際スケート連盟（ISU）の世界ランキングにポイントが加算される。出場する主な選手:大会スケジュールはこちらからご覧いただけます。関連記事
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フィギュアスケート国際大会USインターナショナルクラシック：マリニンや河辺などが出場

2022年9月12日, 17:49
© Sputnik / Alexander Vilf / メディアバンクへ移行選手のスケート靴が氷上に残した痕跡。アーカイブ写真
選手のスケート靴が氷上に残した痕跡。アーカイブ写真 - Sputnik 日本, 1920, 12.09.2022
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米レークプラシッドで12日、フィギュアスケートの国際大会USインターナショナルクラシックが開幕する。大会は16日まで開かれる。
同大会では、全4種目（男子、女子、アイスダンス、ペア）が行われ、その順位によって国際スケート連盟（ISU）の世界ランキングにポイントが加算される。
出場する主な選手:
女子：ユ・ヨン（韓国）、キム・イェリム（韓国）、河辺愛菜（日本）、オードリー・シン（米国）
男子：イリア・マリニン（米国）、カムデン・プルキネン（米国）、ウェスリー・チュー（カナダ）、スティーヴン・ゴゴレフ（カナダ）、ダニエル・グラスル（イタリア）、ケヴィン・エイモズ（フランス）
アイスダンス：マリー＝ジャード・ローリオ／ロマン・ルギャック（カナダ）、カタリナ・ウルフコスティン／ジェフリー・チェン（米国）、ライラ・フィアー／ルイス・ギブソン（英国）
ペア：ロリー アン・マット／ティエリー・ファーランド（カナダ）、レベッカ・ギラルディ／フィリッポ・アンブロジーニ（イタリア）
大会スケジュールはこちらからご覧いただけます。
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