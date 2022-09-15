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上海協力機構：拡大への道のり
上海協力機構：拡大への道のり
上海協力機構（SCO）は2001年、中国・上海で発足した多国間協力枠組み。ロシア、中国、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの6ヶ国で創設され、現在、加盟国は8ヶ国まで増加した。また、オブザーバー国として4ヶ国が、対話パートナーとして6ヶ国が参加する。 2022年9月15日, Sputnik 日本
2022-09-15T21:43+0900
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SCOはこれまで、どのように拡大していったのか。その道のりと、スプートニクで紹介する。関連ニュース
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上海協力機構（SCO）は2001年、中国・上海で発足した多国間協力枠組み。ロシア、中国、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの6ヶ国で創設され、現在、加盟国は8ヶ国まで増加した。また、オブザーバー国として4ヶ国が、対話パートナーとして6ヶ国が参加する。
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