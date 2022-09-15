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ウクライナで食料品価格が高騰、25%のインフレを記録
ウクライナで食料品価格が高騰、25%のインフレを記録
ウクライナでは2022年の年明け以降、食料品価格が平均で25%増加した。国家統計庁の発表を引用して現地メディア「ストラナ.ua」が報じた。 2022年9月15日, Sputnik 日本
2022-09-15T13:29+0900
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ウクライナでは年明け以降、食料品価格が25%増加している。先にウクライナ政府は2023年度国家予算案を発表した。ウクライナ政府は2023年度、1兆2800億フリヴニャ（346億ドル）の収入を見込んでいる。一方、支出は2兆5700億フリヴニャ（699億ドル）となっており、毎月の赤字額は30億ドルに達する見通し。2023年度の国家予算案はGDPの2割減を想定して算出された。また2023年度の国家予算案で政府はインフレ率を30%と想定している。関連ニュース
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ウクライナで食料品価格が高騰、25%のインフレを記録
ウクライナでは2022年の年明け以降、食料品価格が平均で25%増加した。国家統計庁の発表を引用して現地メディア「ストラナ.ua」が報じた。
ウクライナでは年明け以降、食料品価格が25%増加している。
先にウクライナ政府は2023年度国家予算案を発表
した。ウクライナ政府は2023年度、1兆2800億フリヴニャ（346億ドル）の収入を見込んでいる。一方、支出は2兆5700億フリヴニャ（699億ドル）となっており、毎月の赤字額は30億ドルに達する見通し。
2023年度の国家予算案はGDPの2割減を想定して算出された。また2023年度の国家予算案で政府はインフレ率を30%と想定している。