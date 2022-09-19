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日本 75歳以上、総人口の15％以上を占める＝総務省統計

日本 75歳以上、総人口の15％以上を占める＝総務省統計

総務省は、19日に「敬老の日」を迎えるにあたり、日本の高齢者（65歳以上）にまつわる統計を発表した。75歳以上は日本の総人口の15.5％を占め、80歳以上は9.9％を占めていることが明らかになった。 2022年9月19日, Sputnik 日本

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総務省がまとめた統計によると、75歳以上の人口は1937万人に達し、日本の総人口の15.5％を占めている。65歳以上は、総人口の29.1％を占める。65歳以上の人口は、2021年から6万人増加した。日本は、世界で最も高齢者の割合が高い国。総人口に占める65歳以上の高齢者は、男性が26％、女性は32％と約3分の1に達する。推計では、総人口に占める高齢者人口の割合は今後も上昇し続け、第2次ベビーブーム期（1971年～1974年）に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、35.3％になる。また、80歳以上の割合は14.2％になる。なお、厚生労働省は16日、日本全国の100歳以上の高齢者が初めて9万人を超えたと発表した。関連ニュース

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