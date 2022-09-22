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林外相が対ロ制裁強化を表明、制裁対象企業を追加へ

林外相が対ロ制裁強化を表明、制裁対象企業を追加へ

日本政府は軍事部門に関連のあるロシア企業の制裁リストを拡大する。これらの企業には輸出規制を発動する。日本の林芳正外相の発言を引用して共同通信が報じた。 2022年9月22日, Sputnik 日本

2022-09-22T10:54+0900

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林外相は米ニューヨークで開催されているG7（主要7カ国）外相会談に出席し、対ロシア制裁を強化する方針を表明した。そのほか、外相らはウクライナに対する全面的な支援を継続すると同時に、食糧およびエネルギーの安全保障に向けた措置を講じることで合意した。関連ニュース

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