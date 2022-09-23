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ジョンソン元英首相が言い間違える 「感動的なリーダーシップ」についてプーチン大統領に感謝
ジョンソン元英首相が言い間違える 「感動的なリーダーシップ」についてプーチン大統領に感謝
英国のボリス・ジョンソン元首相は議会での演説で言い間違えをし、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に「感動的なリーダーシップ」を与えてくれたことに感謝した。 2022年9月23日, Sputnik 日本
2022-09-23T14:02+0900
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ジョンソン氏は、「ウラジーミル・プーチン氏の感動的なリーダーシップに感謝する」と述べた。その後、同氏は自分自身を修正し、「ウラジミール・ゼレンスキー氏のリーダーシップ」と語った。8月、英国のリズ・トラス首相は演説中に、ロシア大統領のために「立ち上がる」準備ができていると言い間違えた。関連ニュース
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政治, 英国, リズ・トラス, ボリス・ジョンソン, ウラジーミル・プーチン
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ジョンソン元英首相が言い間違える 「感動的なリーダーシップ」についてプーチン大統領に感謝
英国のボリス・ジョンソン元首相は議会での演説で言い間違えをし、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に「感動的なリーダーシップ」を与えてくれたことに感謝した。
ジョンソン氏は、「ウラジーミル・プーチン氏の感動的なリーダーシップに感謝する」と述べた。その後、同氏は自分自身を修正し、「ウラジミール・ゼレンスキー氏のリーダーシップ」と語った。
8月、英国のリズ・トラス首相は演説中に、ロシア大統領のために「立ち上がる」準備ができていると言い間違えた。