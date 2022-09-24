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日米豪印「クアッド」、国連安保理の拡大を支持

日米豪印「クアッド」、国連安保理の拡大を支持

日米豪印4か国の協力枠組み「クアッド」の外相会合が23日、国連総会が開催中の米ニューヨークで開かれた。会合後、国連改革や国連安全保障理事会の常任および非常任理事国の拡大を支持すると明記した共同文書が発表された。 2022年9月24日, Sputnik 日本

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共同文書には「われわれは、国連安全保障理事会が現在の国際的な現実を反映し、地理的により多様な視点を組み入れるために、国連安全保障理事会の常任および非常任理事国の拡大を含む、統合的な国連改革プログラムを推進することにコミットしている」と記されている。4か国は、国連への全面的な支持を表明した。4か国はまた、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実現に賛成した。これに先立ち、米国も安保理常任理事国の拡大を含む安保理改革を支持した。国連安保理は現在、ロシア、中国、英国、フランス、米国の5か国が常任理事国。ロシアも拡大を支持している。関連ニュース

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