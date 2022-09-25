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ロシア人テニスプレーヤー　東レPPOで優勝
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ロシアのテニスプレーヤー、リュドミラ・サムソノワ選手（23）が、東京で開催されたWTA500トーナメント「東レ・パン・パシフィック・オープン（東レPPO）」の女子シングルで優勝した。 2022年9月25日, Sputnik 日本
2022-09-25T16:10+0900
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決勝ではサムソノワと中国の鄭欽文選手（中国）が対戦し、サムソノワが7-5、7-5で勝利した。試合時間は2時間7分。サムソノワの世界ランキングは30位、鄭は36位。このトーナメントでサムソノワは、エレナ・リバキナ（カザフスタン）、王心雨（中国）、ガルビネ・ムグルサ（スペイン）、張帥（中国）を破り、決勝戦に進んだ。サムソノワは今回の優勝で、WTA主催の大会において通算4個目のタイトルを獲得した。サムソノワはこれまで、独ベルリン、 米国のワシントンとクリーブランドで行われたWTAのトーナメントで優勝している。関連ニュース
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ロシア人テニスプレーヤー　東レPPOで優勝

2022年9月25日, 16:10
© AFP 2022 / Yuichi YAMAZAKIロシアのテニスプレーヤー、リュドミラ・サムソノワ選手
ロシアのテニスプレーヤー、リュドミラ・サムソノワ選手 - Sputnik 日本, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Yuichi YAMAZAKI
ロシアのテニスプレーヤー、リュドミラ・サムソノワ選手（23）が、東京で開催されたWTA500トーナメント「東レ・パン・パシフィック・オープン（東レPPO）」の女子シングルで優勝した。
決勝ではサムソノワと中国の鄭欽文選手（中国）が対戦し、サムソノワが7-5、7-5で勝利した。試合時間は2時間7分。サムソノワの世界ランキングは30位、鄭は36位。
このトーナメントでサムソノワは、エレナ・リバキナ（カザフスタン）、王心雨（中国）、ガルビネ・ムグルサ（スペイン）、張帥（中国）を破り、決勝戦に進んだ。サムソノワは今回の優勝で、WTA主催の大会において通算4個目のタイトルを獲得した。サムソノワはこれまで、独ベルリン、 米国のワシントンとクリーブランドで行われたWTAのトーナメントで優勝している。
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