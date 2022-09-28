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ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、集団的安全保障を提供するよう国連安保理会合で呼びかけた。 2022年9月28日, Sputnik 日本
2022-09-28T11:04+0900
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ゼレンスキー大統領は、国連安保理の会合で公開されたビデオメッセージの中で、「ウクライナは明確で法的拘束力のある集団的安全保障を受け取るべきである」と訴えた。ビデオメッセージの中で大統領は、世界はウクライナのグローバルな役割を助けるような安全保障の仕組みを必要としているとしたほか、軍事支援、財政支援を継続するよう要求した。関連ニュース
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ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、集団的安全保障を提供するよう国連安保理会合で呼びかけた。
ゼレンスキー大統領は、国連安保理の会合で公開されたビデオメッセージの中で、「ウクライナは明確で法的拘束力のある集団的安全保障を受け取るべきである」と訴えた。
ビデオメッセージの中で大統領は、世界はウクライナのグローバルな役割を助けるような安全保障の仕組みを必要としているとしたほか、軍事支援、財政支援を継続するよう要求した。