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ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、集団的安全保障を提供するよう国連安保理会合で呼びかけた。 2022年9月28日, Sputnik 日本
2022-09-28T11:04+0900
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ゼレンスキー大統領は、国連安保理の会合で公開されたビデオメッセージの中で、「ウクライナは明確で法的拘束力のある集団的安全保障を受け取るべきである」と訴えた。ビデオメッセージの中で大統領は、世界はウクライナのグローバルな役割を助けるような安全保障の仕組みを必要としているとしたほか、軍事支援、財政支援を継続するよう要求した。関連ニュース
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ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請

2022年9月28日, 11:04
© AP Photo / Markus Schreiberゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請
ゼレンスキー大統領、国連安保理で集団的安全保障の提供を要請 - Sputnik 日本, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、集団的安全保障を提供するよう国連安保理会合で呼びかけた。
ゼレンスキー大統領は、国連安保理の会合で公開されたビデオメッセージの中で、「ウクライナは明確で法的拘束力のある集団的安全保障を受け取るべきである」と訴えた。
米国のブリンケン国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 28.09.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
西側がウクライナへ提供の兵器、ロシア編入地域への使用に反対せず＝ブリンケン米国務長官
05:12
ビデオメッセージの中で大統領は、世界はウクライナのグローバルな役割を助けるような安全保障の仕組みを必要としているとしたほか、軍事支援、財政支援を継続するよう要求した。
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