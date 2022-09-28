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北朝鮮、弾道ミサイル発射か
https://sputniknews.jp/20220928/nato-13117579.html
NATO　韓国代表部の設置承認「強力な連携の重要な一歩」
NATO　韓国代表部の設置承認「強力な連携の重要な一歩」
NATO（北大西洋条約機構）は在ベルギー韓国大使館をNATO代表部として指定するよう求めた韓国政府の要請を承認した。NATO報道担当部の情報をもとに韓国KBSテレビが28日伝えた。 2022年9月28日, Sputnik 日本
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NATOの最高意思決定機関である北大西洋理事会（NAC）は26日に韓国政府の要請を承認することで決定。NATO側はこれを「NATOと韓国の強力な連携における重要な一歩」と評価している。発表では、NATOと韓国は2005年以来、共通の価値観のもとに強固な連携を発展させていることに言及。双方の対話および実務協力は核不拡散、サイバーセキュリティ、テロ対策、放射能・化学・生物リスクからの防御、大惨事影響処理など多数の分野に及んでいると指摘。韓国メディアは28日、駐NATO韓国大使は駐ベルギー大使兼駐EU大使の尹淳九（ユン・スング）氏が兼任すると報じた。韓国大統領府は、6月のNATO加盟国首脳会合で、韓国のNATO代表部を設置する意向を発表していた。今年8月23日、外務省は2023年度の予算の概算要求を自民党外交部会などの合同会議に提示。予算には在ベルギー大使館が兼ねるNATO日本代表部を独立させ、専任の大使を置くことが盛り込まれた。岸田首相は6月のNATO首脳会議に日本の首相として初出席。連携強化の方針を打ち出している。関連記事
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NATO　韓国代表部の設置承認「強力な連携の重要な一歩」

2022年9月28日, 17:55 (更新: 2022年9月28日, 18:06)
© 写真 : NATO韓国の尹錫悦大統領とイェンス・ストルテンベルグNATO事務総長
韓国の尹錫悦大統領とイェンス・ストルテンベルグNATO事務総長 - Sputnik 日本, 1920, 28.09.2022
© 写真 : NATO
NATO（北大西洋条約機構）は在ベルギー韓国大使館をNATO代表部として指定するよう求めた韓国政府の要請を承認した。NATO報道担当部の情報をもとに韓国KBSテレビが28日伝えた。
NATOの最高意思決定機関である北大西洋理事会（NAC）は26日に韓国政府の要請を承認することで決定。NATO側はこれを「NATOと韓国の強力な連携における重要な一歩」と評価している。
グルジア（ジョージア）で実施された軍事演習「ノーブル・パートナー2022」 - Sputnik 日本, 1920, 14.09.2022
日本も参加　グルジアの多国間軍事演習、NATO兵器投入
9月14日, 19:03
発表では、NATOと韓国は2005年以来、共通の価値観のもとに強固な連携を発展させていることに言及。双方の対話および実務協力は核不拡散、サイバーセキュリティ、テロ対策、放射能・化学・生物リスクからの防御、大惨事影響処理など多数の分野に及んでいると指摘。
韓国メディアは28日、駐NATO韓国大使は駐ベルギー大使兼駐EU大使の尹淳九（ユン・スング）氏が兼任すると報じた。
韓国大統領府は、6月のNATO加盟国首脳会合で、韓国のNATO代表部を設置する意向を発表していた。
今年8月23日、外務省は2023年度の予算の概算要求を自民党外交部会などの合同会議に提示。予算には在ベルギー大使館が兼ねるNATO日本代表部を独立させ、専任の大使を置くことが盛り込まれた。岸田首相は6月のNATO首脳会議に日本の首相として初出席。連携強化の方針を打ち出している。
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