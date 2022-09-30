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米国はドイツ、韓国、日本を実質的に占領しているが、これらの国々と権利の平等について語っている＝プーチン大統領
https://sputniknews.jp/20220930/13152989.html
米国はドイツ、韓国、日本を実質的に占領しているが、これらの国々と権利の平等について語っている＝プーチン大統領
米国はドイツ、韓国、日本を実質的に占領しているが、これらの国々と権利の平等について語っている＝プーチン大統領
米国はドイツ、日本、韓国、その他多くの国々を事実上占領しており、それらの国々を皮肉にも「同盟国」と呼んでいる。ロシアのプーチン大統領がこのような考えを示した。 2022年9月30日, Sputnik 日本
2022-09-30T21:46+0900
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ロシア大統領府は2022年9月30日午後3時ごろ（日本時間同日午後9時ごろ）、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）、ヘルソン両州の4地域を新たな構成体としてロシア連邦へ編入する協定の調印式を行う。
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米国はドイツ、韓国、日本を実質的に占領しているが、これらの国々と権利の平等について語っている＝プーチン大統領

2022年9月30日, 21:46 (更新: 2022年9月30日, 21:49)
© Sputnik / Grigory Sisoyev / メディアバンクへ移行プーチン大統領
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 30.09.2022
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米国はドイツ、日本、韓国、その他多くの国々を事実上占領しており、それらの国々を皮肉にも「同盟国」と呼んでいる。ロシアのプーチン大統領がこのような考えを示した。
ロシア大統領府は2022年9月30日午後3時ごろ（日本時間同日午後9時ごろ）、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）、ヘルソン両州の4地域を新たな構成体としてロシア連邦へ編入する協定の調印式を行う。
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