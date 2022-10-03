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台湾東部でM5.3の地震
台湾東部でM5.3の地震
3日、台湾東部でマグニチュード5.3の地震が発生した。台湾の地震研究所が発表した。 2022年10月3日, Sputnik 日本
2022-10-03T08:59+0900
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地震
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震源地は台湾の花蓮市から南西に58.2キロの地点。震源地の深さは23.5キロ。この地震による死傷者や建物の被害の関する情報はまだ入っていない。9月、台湾の東海岸で数回の揺れが記録されていた。9月18日、マグニチュード7.2の地震が発生し、1人が死亡し、142人が負傷した。関連ニュース
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地震, 台湾
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台湾東部でM5.3の地震
2022年10月3日, 08:59
(更新:
2022年10月3日, 09:05
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台湾東部でM5.3の地震
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3日、台湾東部でマグニチュード5.3の地震が発生した。台湾の地震研究所が発表した。
震源地は台湾の花蓮市から南西に58.2キロの地点。震源地の深さは23.5キロ。
この地震による死傷者や建物の被害の関する情報はまだ入っていない。
9月、台湾の東海岸で数回の揺れが記録されていた。9月18日、
マグニチュード7.2
の地震が発生し、
1人が死亡し、142人が負傷
した。
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