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緊張高まる朝鮮半島 米韓が合同軍事演習でミサイル発射

緊張高まる朝鮮半島 米韓が合同軍事演習でミサイル発射

北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことへの対抗措置として、米韓両軍は5日、合同軍事演習を行った中で、日本海に向けてミサイル計4発を発射した。北朝鮮は9月25日以降、1週間で5回ミサイルを発射。韓国側は「北朝鮮が核兵器を使用すれば決然とした対応をとる」とけん制しており、朝鮮半島に再び緊張が高まっている。 2022年10月5日, Sputnik 日本

2022-10-05T18:39+0900

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北朝鮮は今年に入り、少なくとも計23回ミサイルを発射。5月の尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権発足後は8回を数える。合同演習で発射されたのは陸軍戦術ミサイルシステム（ATACMS、エイタクムス）で、米韓両軍が各2発ずつ、日本海上に発射した。聯合ニュースによれば、そのうち韓国軍の弾道ミサイル「玄武2」1発は発射直後に基地内に落下したという。

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