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タイ北東部の保育所で銃乱射事件　32人が死亡
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タイ北東部の保育所で銃乱射事件　32人が死亡
タイ北東部の保育所で銃乱射事件　32人が死亡
タイ東北部ノーンブワラムプー県の保育所で銃の乱射事件があり、32人が死亡した。元警官が発砲し、子どもや大人が犠牲となった。現在、元警官の捜索が行われている。当局は、措置を講じ、元警官を拘束するために、すべての所轄官庁が警戒を高めたと発表した。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T17:07+0900
2022-10-06T17:48+0900
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報道によると、保育所で発砲した元警官は、麻薬中毒だった可能性がある。現在伝えられている情報によると、元警官は火器と刃物で武装していた。先月9月、ロシアの学校で銃乱射事件が発生し、子どもたちが犠牲となった。9月26日、ロシア西部ウドムルト共和国の首都イジェフスクの第88番学校で男が銃を乱射し、17人（うち子ども11人）が亡くなった。この銃撃事件の後、犯人の男は自殺した。男は同校の卒業生で1988年生まれの人物だった。関連ニュース
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タイ北東部の保育所で銃乱射事件　32人が死亡

2022年10月6日, 17:07 (更新: 2022年10月6日, 17:48)
© Sputnik / Alexey Sukhorukov / メディアバンクへ移行タイ北東部で幼稚園襲撃　30人以上死亡
タイ北東部で幼稚園襲撃　30人以上死亡 - Sputnik 日本, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Alexey Sukhorukov
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タイ東北部ノーンブワラムプー県の保育所で銃の乱射事件があり、32人が死亡した。元警官が発砲し、子どもや大人が犠牲となった。現在、元警官の捜索が行われている。当局は、措置を講じ、元警官を拘束するために、すべての所轄官庁が警戒を高めたと発表した。
報道によると、保育所で発砲した元警官は、麻薬中毒だった可能性がある。
© 写真タイ北東部の幼稚園で銃撃事件　32人が死亡
Бывший полицейский, расстрелявший детей в яслях на севере Таиланда - Sputnik 日本, 1920, 06.10.2022
タイ北東部の幼稚園で銃撃事件　32人が死亡
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現在伝えられている情報によると、元警官は火器と刃物で武装していた。
先月9月、ロシアの学校で銃乱射事件が発生し、子どもたちが犠牲となった。9月26日、ロシア西部ウドムルト共和国の首都イジェフスクの第88番学校で男が銃を乱射し、17人（うち子ども11人）が亡くなった。この銃撃事件の後、犯人の男は自殺した。男は同校の卒業生で1988年生まれの人物だった。
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