2022年のノーベル平和賞が発表

© 写真 : Official social page of The Nobel Prize 2022年のノーベル平和賞は、ベラルーシの弁護士で活動家のアレス・ビアリアツキ氏と、ロシアの団体「メモリアル」(ロシアでは外国のエージェントと認定され、同団体は解散)、ウクライナの人権団体「市民自由センター」が受賞した。