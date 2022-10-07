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ロシアの対潜哨戒機「Il-38」、日本海で訓練を実施
ロシアの対潜哨戒機「Il-38」、日本海で訓練を実施
ロシアの太平洋艦隊の対潜哨戒機「Il-38」数機の乗組員は、演習の一環として、日本海で模擬敵潜水艦の集団捜索を行った。太平洋艦隊が発表した。 2022年10月7日, Sputnik 日本
2022-10-07T12:10+0900
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発表によると、太平洋艦隊の海軍航空の『Il-38』数機の乗組員は、日本海の水域で模擬敵の潜水艦の集団捜索を行った。海上での飛行任務中に、『Il-38』と『Il-38N』の乗組員は、潜水艦の集団捜索と分類、およびレーダーや水中音響手段を使用した戦術的方法を改善した。パイロットは、「Il-38N」機および「Il-38」機の飛行の一部として、海上および沿岸地帯での低高度での操縦練習を行った。関連ニュース
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ロシアの対潜哨戒機「Il-38」、日本海で訓練を実施
ロシアの太平洋艦隊の対潜哨戒機「Il-38」数機の乗組員は、演習の一環として、日本海で模擬敵潜水艦の集団捜索を行った。太平洋艦隊が発表した。
発表によると、太平洋艦隊の海軍航空の『Il-38』数機の乗組員は、日本海の水域で模擬敵の潜水艦の集団捜索を行った。海上での飛行任務中に、『Il-38』と『Il-38N』の乗組員は、潜水艦の集団捜索と分類、およびレーダーや水中音響手段を使用した戦術的方法を改善した。
パイロットは、「Il-38N」機および「Il-38」機の飛行の一部として、海上および沿岸地帯での低高度での操縦練習を行った。