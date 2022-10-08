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国連、ロシアにおける人権状況に関する特別報告者を初任命
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国連人権理事会（UNHRC）のメンバー国は7日、西側諸国の要請により、ロシアに関する特別報告者の任命を承認した。任期は1年。ジュネーブで開かれているUNHRC第51回会期で同日に投票が行われ、賛成多数で承認された。 2022年10月8日, Sputnik 日本
2022-10-08T00:18+0900
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ロシアに関する特別報告者の任命は初となる。UNHRCのフェデリコ・ヴィレガス会長が投票結果（反対6か国、棄権24か国、賛成17か国）を確認し、西側諸国の提案は受け入れられた。主に、米国、日本、英国、欧州連合（EU）加盟国、韓国、アルゼンチン、ウクライナなどが賛成票を投じた。ロシアはUNHRCのメンバーではないため、投票には参加しなかった。特別報告者は、UNHRC第54回会期と第78回会期国連総会で報告書を提出する。各国は、報告者の任期中に彼らに協力するようロシアに求めている。関連ニュース
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国連、ロシアにおける人権状況に関する特別報告者を初任命

2022年10月8日, 00:18
© AP Photo / Bebeto Matthews国連
国連 - Sputnik 日本, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
国連人権理事会（UNHRC）のメンバー国は7日、西側諸国の要請により、ロシアに関する特別報告者の任命を承認した。任期は1年。ジュネーブで開かれているUNHRC第51回会期で同日に投票が行われ、賛成多数で承認された。
ロシアに関する特別報告者の任命は初となる。
UNHRCのフェデリコ・ヴィレガス会長が投票結果（反対6か国、棄権24か国、賛成17か国）を確認し、西側諸国の提案は受け入れられた。
主に、米国、日本、英国、欧州連合（EU）加盟国、韓国、アルゼンチン、ウクライナなどが賛成票を投じた。
ロシアはUNHRCのメンバーではないため、投票には参加しなかった。

文書では「（理事会は）ロシア連邦における人権状況に関する特別報告者を1年間の任期で任命することを決定し、任務保持者にロシア連邦における人権状況を監視し、あらゆる方向からしかるべき情報を収集、分析、評価することを要請する」と述べられている。

国連、裕福な国の対インフレ政策による新たな経済不況を危惧 - Sputnik 日本, 1920, 05.10.2022
国連、裕福な国の対インフレ政策による新たな経済不況を危惧
10月5日, 11:32
特別報告者は、UNHRC第54回会期と第78回会期国連総会で報告書を提出する。
各国は、報告者の任期中に彼らに協力するようロシアに求めている。
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