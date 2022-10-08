https://sputniknews.jp/20221008/13254654.html
国連、ロシアにおける人権状況に関する特別報告者を初任命
国連、ロシアにおける人権状況に関する特別報告者を初任命
国連人権理事会（UNHRC）のメンバー国は7日、西側諸国の要請により、ロシアに関する特別報告者の任命を承認した。任期は1年。ジュネーブで開かれているUNHRC第51回会期で同日に投票が行われ、賛成多数で承認された。 2022年10月8日, Sputnik 日本
2022-10-08T00:18+0900
2022-10-08T00:18+0900
2022-10-08T00:18+0900
国連
ロシア
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/731/97/7319753_0:57:3191:1852_1920x0_80_0_0_f84ff1f9d19c540c91f4062753aa21bc.jpg
ロシアに関する特別報告者の任命は初となる。UNHRCのフェデリコ・ヴィレガス会長が投票結果（反対6か国、棄権24か国、賛成17か国）を確認し、西側諸国の提案は受け入れられた。主に、米国、日本、英国、欧州連合（EU）加盟国、韓国、アルゼンチン、ウクライナなどが賛成票を投じた。ロシアはUNHRCのメンバーではないため、投票には参加しなかった。特別報告者は、UNHRC第54回会期と第78回会期国連総会で報告書を提出する。各国は、報告者の任期中に彼らに協力するようロシアに求めている。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20221005/13205978.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/731/97/7319753_324:0:2867:1907_1920x0_80_0_0_8450398a0ee2dd7321f908052d184a28.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国連, ロシア, 政治
国連、ロシアにおける人権状況に関する特別報告者を初任命
国連人権理事会（UNHRC）のメンバー国は7日、西側諸国の要請により、ロシアに関する特別報告者の任命を承認した。任期は1年。ジュネーブで開かれているUNHRC第51回会期で同日に投票が行われ、賛成多数で承認された。
UNHRCのフェデリコ・ヴィレガス会長が投票結果（反対6か国、棄権24か国、賛成17か国）を確認し、西側諸国の提案は受け入れられた。
主に、米国、日本、英国、欧州連合（EU）加盟国、韓国、アルゼンチン、ウクライナなどが賛成票を投じた。
ロシアはUNHRCのメンバーではないため、投票には参加しなかった。
文書では「（理事会は）ロシア連邦における人権状況に関する特別報告者を1年間の任期で任命することを決定し、任務保持者にロシア連邦における人権状況を監視し、あらゆる方向からしかるべき情報を収集、分析、評価することを要請する」と述べられている。
特別報告者は、UNHRC第54回会期と第78回会期国連総会で報告書を提出する。
各国は、報告者の任期中に彼らに協力するようロシアに求めている。