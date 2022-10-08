https://sputniknews.jp/20221008/wp-13258772.html

米大統領、戦場以外での攻撃型ドローン使用を制限へ＝米紙WP

米大統領、戦場以外での攻撃型ドローン使用を制限へ＝米紙WP

ジョー・バイデン大統領は極秘指令を発出し、これにより戦闘行為が行われている地域以外での攻撃型ドローンの使用を制限した。米紙ワシントン・ポスト（WP）が報じた。 2022年10月8日, Sputnik 日本

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WPが入手した政府の極秘文書によると、米国は戦場以外における攻撃型ドローンの運用、及び敵司令官の奇襲を制限するという。前任者のドナルド・トランプ元大統領は容疑者の殲滅に関する決定でより多くの全権を米軍の司令官等に賦与していたという。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221007/is-13238665.html

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