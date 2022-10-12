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「クリミア大橋」テロ ロシア連邦保安庁がテロ首謀者を発表

「クリミア大橋」テロ ロシア連邦保安庁がテロ首謀者を発表

ロシア連邦保安庁は、「クリミア大橋」で発生したテロの首謀者はウクライナ国防省情報総局、同総局のキリル・ブダノフ局長、職員、エージェントだと発表した。 2022年10月12日, Sputnik 日本

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爆発物は建築用ポリフィルムを巻いてカモフラージュされ、ウクライナ南部オデッサからブルガリア、グルジア、アルメニアを経由して運ばれたという。ロシア連邦保安庁によると、テロの準備行為に共同で参加した12人が特定され、ロシア人5人、ウクライナ人とアルメニア人3人の計8人が拘束された。

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