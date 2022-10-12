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日本で防衛費の増額、「賛成」が55％ ＝世論調査
日本で防衛費の増額、「賛成」が55％ ＝世論調査
日本政府が防衛費の増額を検討する中、防衛費増額を支持する国民は55％に達した一方、反対は29％に留まった。NHKの世論調査で明らかになった。 2022年10月12日, Sputnik 日本
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防衛費の増額について調査したところ、「賛成」が55％、「反対」が29％、「わからない、無回答」が15％だった。増額に賛成と答えた人に、主にどのような方法で財源を確保すべきか尋ねたところ、「ほかの予算を削る」が61％、「国債の発行」が19％、「増税」が16％だった。NHKは10月8日から3日間、全国の18歳以上を対象に固定電話と携帯電話の番号に電話をかける方法で世論調査を行った。調査対象は2375人で、53％にあたる1247人から回答を得た。関連ニュース
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日本で防衛費の増額、「賛成」が55％ ＝世論調査

2022年10月12日, 08:44
© AFP 2022 / Toru Yamanaka日本で防衛費の増額、「賛成」が55％ ＝世論調査
日本で防衛費の増額、「賛成」が55％ ＝世論調査 - Sputnik 日本, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Toru Yamanaka
日本政府が防衛費の増額を検討する中、防衛費増額を支持する国民は55％に達した一方、反対は29％に留まった。NHKの世論調査で明らかになった。
防衛費の増額について調査したところ、「賛成」が55％、「反対」が29％、「わからない、無回答」が15％だった。増額に賛成と答えた人に、主にどのような方法で財源を確保すべきか尋ねたところ、「ほかの予算を削る」が61％、「国債の発行」が19％、「増税」が16％だった。
空母「遼寧」（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 12.10.2022
中国軍空母、超音速ミサイルが使用可能に　日本も射程内
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NHKは10月8日から3日間、全国の18歳以上を対象に固定電話と携帯電話の番号に電話をかける方法で世論調査を行った。調査対象は2375人で、53％にあたる1247人から回答を得た。
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