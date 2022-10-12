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UAE大統領がロシアを初訪問、ウクライナ危機の仲裁に向けて協力
UAE大統領がロシアを初訪問、ウクライナ危機の仲裁に向けて協力
アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が就任後、初めてロシアを訪問し、ウラジーミル・プーチン大統領と会談した。ナヒヤーン大統領は複数の問題を巡り、ウクライナ側の立場をロシア側に伝えた。UAE国営メディアWAMが首脳会談結果を受けて報じた。 2022年10月12日, Sputnik 日本
2022-10-12T08:11+0900
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ナヒヤーン大統領は2022年5月に就任して以来、ロシアを訪問するのはこれが初めて。大統領はウクライナ危機を巡り、仲裁の努力を継続する用意を表明し、この関連でプーチン大統領に対しいくつかの問題でウクライナ側の要望を伝えたという。関連ニュース
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UAE大統領がロシアを初訪問、ウクライナ危機の仲裁に向けて協力

2022年10月12日, 08:11 (更新: 2022年10月12日, 09:08)
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UAE大統領がロシアを初訪問、ウクライナ危機の仲裁に向けて協力 - Sputnik 日本, 1920, 12.10.2022
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アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が就任後、初めてロシアを訪問し、ウラジーミル・プーチン大統領と会談した。ナヒヤーン大統領は複数の問題を巡り、ウクライナ側の立場をロシア側に伝えた。UAE国営メディアWAMが首脳会談結果を受けて報じた。
ナヒヤーン大統領は2022年5月に就任して以来、ロシアを訪問するのはこれが初めて。大統領はウクライナ危機を巡り、仲裁の努力を継続する用意を表明し、この関連でプーチン大統領に対しいくつかの問題でウクライナ側の要望を伝えたという。
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