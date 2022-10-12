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プーチン大統領、原子力の過度な政治化の危険性を指摘 IAEA事務総長と会談
プーチン大統領、原子力の過度な政治化の危険性を指摘 IAEA事務総長と会談
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、サンクトペテルブルクを訪問中の国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長と会談した。会談の中でプーチン大統領は、世界では原子力の過度で危険な政治化が進んでいると指摘し、こうしたレトリックを抑えなければならないとの認識を示した。 2022年10月12日, Sputnik 日本
2022-10-12T00:15+0900
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プーチン大統領は、グロッシ事務総長に対し次のように述べている。
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ロシア, ウラジーミル・プーチン, iaea, 原子力
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プーチン大統領、原子力の過度な政治化の危険性を指摘 IAEA事務総長と会談
2022年10月12日, 00:15 (更新: 2022年10月12日, 00:41)
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、サンクトペテルブルクを訪問中の国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長と会談した。会談の中でプーチン大統領は、世界では原子力の過度で危険な政治化が進んでいると指摘し、こうしたレトリックを抑えなければならないとの認識を示した。
プーチン大統領は、グロッシ事務総長に対し次のように述べている。
「今日、原子力活動に関する全てのことに過度で危険な政治化の要素がみられます。荒れ狂うような複雑な世界情勢のなかですが、あなたのご尽力のもと、こうしたレトリックを抑え、原子力分野での我々の活動や協力を通常の状態に戻せればと期待します」