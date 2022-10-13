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北朝鮮が12日に長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功＝聯合ニュース
北朝鮮が12日に長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功＝聯合ニュース
北朝鮮は12日、金正恩総書記が立ち会う中、長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功した。ミサイルは2000キロ先の標的に命中した。朝鮮中央通信を引用して韓国の聯合ニュースが報じた。 2022年10月13日, Sputnik 日本
2022-10-13T08:07+0900
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ミサイルは黄海の上空を1万234秒（2時間50分34秒）飛行し、2000キロ先の目標に命中したという。今回の長距離巡航ミサイルは「戦術核運用部隊に作戦配備された」とされており、戦術核の搭載を想定してすでに実戦配備されていると強調している。金総書記は「われわれはいかなる軍事的な危機、戦争の危機も断固として抑制し主導権を完全に握れるよう、核戦力兵力の運用空間を拡大し続けていく」として、米国などをけん制した。関連ニュース
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北朝鮮が12日に長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功＝聯合ニュース
2022年10月13日, 08:07 (更新: 2022年10月13日, 08:09)
北朝鮮は12日、金正恩総書記が立ち会う中、長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功した。ミサイルは2000キロ先の標的に命中した。朝鮮中央通信を引用して韓国の聯合ニュースが報じた。
ミサイルは黄海の上空を1万234秒（2時間50分34秒）飛行し、2000キロ先の目標に命中したという。今回の長距離巡航ミサイルは「戦術核運用部隊に作戦配備された」とされており、戦術核の搭載を想定してすでに実戦配備されていると強調している。
金総書記は「われわれはいかなる軍事的な危機、戦争の危機も断固として抑制し主導権を完全に握れるよう、核戦力兵力の運用空間を拡大し続けていく」として、米国などをけん制した。