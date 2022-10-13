https://sputniknews.jp/20221013/122-13321104.html

北朝鮮が12日に長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功＝聯合ニュース

北朝鮮が12日に長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功＝聯合ニュース

北朝鮮は12日、金正恩総書記が立ち会う中、長距離巡航ミサイル2発の発射実験に成功した。ミサイルは2000キロ先の標的に命中した。朝鮮中央通信を引用して韓国の聯合ニュースが報じた。 2022年10月13日, Sputnik 日本

2022-10-13T08:07+0900

2022-10-13T08:07+0900

2022-10-13T08:09+0900

政治

北朝鮮

軍事

米国

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/687/35/6873558_0:306:2964:1973_1920x0_80_0_0_b475a86a737d3b96b22dc877e729c000.jpg

ミサイルは黄海の上空を1万234秒（2時間50分34秒）飛行し、2000キロ先の目標に命中したという。今回の長距離巡航ミサイルは「戦術核運用部隊に作戦配備された」とされており、戦術核の搭載を想定してすでに実戦配備されていると強調している。金総書記は「われわれはいかなる軍事的な危機、戦争の危機も断固として抑制し主導権を完全に握れるよう、核戦力兵力の運用空間を拡大し続けていく」として、米国などをけん制した。関連ニュース

北朝鮮

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 北朝鮮, 軍事, 米国