https://sputniknews.jp/20221010/13279426.html

金正恩氏、9月25日から10月9日にかけて戦術核演習を視察

金正恩氏、9月25日から10月9日にかけて戦術核演習を視察

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の指導者・金正恩氏は、9月25日から10月9日にかけて行われた北朝鮮の戦術核運用部隊などの軍事訓練を視察した。朝鮮中央通信（KCNA）の報道を元に、聯合ニュースが報じた。 2022年10月10日, Sputnik 日本

2022-10-10T09:06+0900

2022-10-10T09:06+0900

2022-10-10T09:06+0900

国際

北朝鮮

金正恩

ミサイル

軍事

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/655/99/6559965_0:0:2663:1498_1920x0_80_0_0_813c68425aed70303e5809390364ea6d.jpg

聯合ニュースの報道によると、「北朝鮮の金正恩委員長は戦術核運用部隊の軍事訓練を視察した。金正恩氏は9月25日から10月9日まで行われた演習の『現地指導』を行った。」また、金正恩氏は「敵と対話する必要性を感じておらず、話す内容もない」と述べたという。ロイター通信もまた、朝鮮中央通信を引用し、金正恩氏は、同国の軍事作戦の強化を誓ったと報じた。また朝鮮中央通信の記事では、10月4日に日本上空を通過した中距離弾道ミサイル（IRBM）は、「敵に対より強く明確な警告を与える」ことを目的とした新開発のミサイルだったと指摘されている。北朝鮮は、米国および韓国が合同軍事演習を実施したことに対抗し、9月下旬から相次いで弾道ミサイルを発射した。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221009/225-13267250.html

北朝鮮

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 北朝鮮, 金正恩, ミサイル, 軍事