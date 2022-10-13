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プーチン大統領とエルドアン大統領は13日の会談で何を話し合うのか？
プーチン大統領とエルドアン大統領は13日の会談で何を話し合うのか？
カザフスタンの首都アスタナで13日、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が会談する。アスタナでは12日、アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）第6回首脳会議が13日までの日程で開幕した。 2022年10月13日, Sputnik 日本
2022-10-13T06:07+0900
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首脳会談の議題とは？プーチン大統領とエルドアン大統領の会談では、以下の議題が取りあげられる予定：プーチン大統領とエルドアン大統領の最近の会談ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領は最近、毎月会談を行っている。両首脳は7月19日、イランの首都テヘランで開催された「アスタナ・フォーマット」サミットの場で会談した。プーチン大統領とエルドアン大統領は8月5日、ロシア南部ソチで会談した。貿易と経済に重点を置いた非常に充実した内容だった。首脳らは9月16日、ウズベキスタン第2の都市サマルカンドで会談した。その他にもプーチン大統領とエルドアン大統領は今年に入ってから電話会談を13回行っている。関連ニュース
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ウラジーミル・プーチン, レジェップ・エルドアン, ロシア, トルコ
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プーチン大統領とエルドアン大統領は13日の会談で何を話し合うのか？
カザフスタンの首都アスタナで13日、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が会談する。アスタナでは12日、アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）第6回首脳会議が13日までの日程で開幕した。
首脳会談の議題とは？
プーチン大統領とエルドアン大統領の会談では、以下の議題が取りあげられる予定：
ガス輸送をパイプライン「ノルドストリーム」から黒海へ移行し、ガスパイプライン「トルコストリーム」経由で欧州のパートナーにガスを供給するためのハブを形成する可能性
ウクライナ紛争の外交的な解決の可能性と、そのプロセスにおけるトルコの仲
介の可能性
プーチン大統領とエルドアン大統領の最近の会談
ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領は最近、毎月会談を行っている。
両首脳は7月19日、イランの首都テヘランで開催された「アスタナ・フォーマット」サミットの場で会談した。
プーチン大統領とエルドアン大統領は8月5日、ロシア南部ソチで会談した。貿易と経済に重点を置いた非常に充実した内容だった。
首脳らは9月16日、ウズベキスタン第2の都市サマルカンドで会談した。
その他にもプーチン大統領とエルドアン大統領は今年に入ってから電話会談を13回行っている。