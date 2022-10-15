https://sputniknews.jp/20221015/13367431.html

米国、ウクライナに7億2500万ドルの追加軍事支援 ハイマース弾薬など＝米国防総省

米国、ウクライナに7億2500万ドルの追加軍事支援 ハイマース弾薬など＝米国防総省

ジョー・バイデン米大統領は14日、ウクライナに7億2500万ドル（約1078億円）の追加軍事支援を拠出すると発表。米国防総省によると、高機動ロケット砲システム「HIMARS（ハイマース）」の追加弾薬などを提供する。 2022年10月15日, Sputnik 日本

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ホワイトハウスは14日、バイデン大統領が国務省に対し、ウクライナに7億2500万ドルの追加軍事支援を拠出する権限を移譲したと発表した。米国防総省は「新たな軍事支援には、ハイマース用の追加弾薬（155ミリ砲弾2万3000発、精密誘導式155ミリ砲弾500発）、遠隔対装甲地雷システム（RAAM）の155ミリ弾5000発が含まれる」と発表している。米国防総省によると、このほか、対戦車兵器5000台、高速対レーダーミサイル（HARM）、高機動多用途装輪車両（HMMWV）200台以上、200万発以上の小火器弾薬が含まれる。米国は2021年1月以降、ウクライナに182億ドル（約2兆7000億円）の軍事支援を行っており、2014年以降の提供額は203億ドル（約3兆203億円）に及ぶという。関連ニュース

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