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中国共産党第20回党大会が開幕

中国共産党第20回党大会が開幕

中国・北京の人民大会堂では16日より、中国共産党第20回党大会が開幕した。 2022年10月17日, Sputnik 日本

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党大会には全国から選ばれた代表2296人が出席。中国共産党第19期中央委員会の報告の検討や、党規約改正案の審議や採択、第20期中央委員会および中央規律検査委員会の選出が行われる。16日、党トップの総書記として報告を行った習国家主席は台湾問題について、平和的な再統一を目指すも、武力行使は放棄しないと表明した。党大会の会期は10月16日から22日まで。

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