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中国共産党第20回党大会が開幕
中国共産党第20回党大会が開幕
中国・北京の人民大会堂では16日より、中国共産党第20回党大会が開幕した。 2022年10月17日, Sputnik 日本
2022-10-17T18:51+0900
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党大会には全国から選ばれた代表2296人が出席。中国共産党第19期中央委員会の報告の検討や、党規約改正案の審議や採択、第20期中央委員会および中央規律検査委員会の選出が行われる。16日、党トップの総書記として報告を行った習国家主席は台湾問題について、平和的な再統一を目指すも、武力行使は放棄しないと表明した。党大会の会期は10月16日から22日まで。
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фото, インフォグラフィック, 写真, 中国, 政治
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中国共産党第20回党大会が開幕
中国・北京の人民大会堂では16日より、中国共産党第20回党大会が開幕した。
党大会には全国から選ばれた代表2296人が出席。中国共産党第19期中央委員会の報告の検討や、党規約改正案の審議や採択、第20期中央委員会および中央規律検査委員会の選出が行われる。
16日、党トップの総書記として報告を行った習国家主席は台湾問題について、平和的な再統一を目指すも、武力行使は放棄しないと表明
した。
© AFP 2022 / Noel Celis
党大会の開幕式に出席する習近平国家主席（中国・北京、16日）
党大会の開幕式に出席する習近平国家主席（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
党大会会場の人民大会堂付近で見張りをする警備員（中国・北京、16日）
党大会会場の人民大会堂付近で見張りをする警備員（中国・北京、16日）
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党大会に出席する中央政治局の局員（中国・北京、16日）
党大会に出席する中央政治局の局員（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
開幕式終了後、人民大会堂の外を歩く代議員ら（中国・北京、16日）
開幕式終了後、人民大会堂の外を歩く代議員ら（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
開幕式の前に茶を給仕する女性ら（中国・北京、16日）
開幕式の前に茶を給仕する女性ら（中国・北京、16日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
開幕式前にリハーサルを行う軍楽隊（中国・北京、16日）
開幕式前にリハーサルを行う軍楽隊（中国・北京、16日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
開幕式で演説する習近平国家主席を撮影するカメラマン（中国・北京、16日）
開幕式で演説する習近平国家主席を撮影するカメラマン（中国・北京、16日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
開幕式終了後、人民大会堂の外を歩く代議員ら（中国・北京、16日）
開幕式終了後、人民大会堂の外を歩く代議員ら（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
開幕式で代表団の前を歩く習近平国家主席（中国・北京、16日）
開幕式で代表団の前を歩く習近平国家主席（中国・北京、16日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
開幕式後、看板を持って出席者を誘導するバスガイド（中国・北京、16日）
開幕式後、看板を持って出席者を誘導するバスガイド（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
開幕式、会場を後にする代議員ら（中国・北京、16日）
開幕式、会場を後にする代議員ら（中国・北京、16日）
© Sputnik / Alexei Savitskii / メディアバンクへ移行
中国共産党第20回党大会の様子（中国・北京、16日）
中国共産党第20回党大会の様子（中国・北京、16日）
© AFP 2022 / Noel Celis
開幕式で演説中、水分を補給する習近平国家主席（中国・北京、16日）
開幕式で演説中、水分を補給する習近平国家主席（中国・北京、16日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
開幕式終了後、人民大会堂おの外に集まった代議員ら（中国・北京、16日）
開幕式終了後、人民大会堂おの外に集まった代議員ら（中国・北京、16日）